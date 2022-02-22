Boğaziçi Üniversitesi direnişi 415. gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptıkları eylem 282'nci, atamalara karşı direniş ise 415'inci gününe girdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Direnişin 415'inci gününde Boğaziçili akademisyenler bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Direnişin 60'ıncı haftasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 22 Şubat 2022, Pazartesi. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 1. yılı doldu ve 60. haftasına girildi. Bugün direnişin 415. günü.

Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının yüz sekseninci; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almasının iki yüz on sekizinci, Candan’ın İnci’nin talimatıyla kampüse alınmayışının yüz otuz beşinci, Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ın hiçbir gerekçe gösterilmeden dönem ortasında görevden alınmasının doksan dokuzuncu günü!!!"

Rektörlüğe "gensoru"

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, bugün Güney Meydanda haftanın her iş günü saat 12:15’te gerçekleştirdikleri nöbet öncesinde atanmış Rektörlüğe bir dizi soru sordukları bir açıklama yaptı.

Açıklama ve “gensoru” metni şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak yüzde 95 güvensizlik oyu verdiğimiz Naci İnci ve yardımcılarının, akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerini giderek daha fazla ihlal ettiğine tanık olmaktayız. Senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği akademik ve etik ilkeleri hiçe sayan bu anlayış karşısında, Rektörlüğe sunduğumuz bu gensorunun takipçisi olacağımızı beyan eder, tüm hukuksuzluk ve ilkesizliklerin hukuk ve kamuoyu önünde hesabını soracağımızı duyururuz.

1. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunda yer alan düzenlemelere aykırı olduğu halde, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarımız hangi yasanın hangi maddesine dayanarak görevden alınmıştır?

2. Üniversitemizin 1978 yılında kurulmuş ve ihtiyaçlarını çok yakından tanıyan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) varken, BÜVAK’a rakip olacağı aşikar olan BÜVAKIF adında yeni bir vakıf kurmakla tam olarak neyi amaçlıyorsunuz? Bu paralel vakfın Boğaziçi Üniversitesi ismini kullanılabilmesinin yasal ve meşru zemini var mıdır?

3. Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı yerleşkesinin Boğaziçi Üniversitesi'ne devri konusunda Marmara Üniversitesi bileşenlerinin rızası alındı mı? Üniversitemizin hangi kurul ve komisyonları bilgilendirildi? Yerleşke tahsisi Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldü mü?

4. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ansızın Marmara Üniversitesi’nden alınan Anadolu Hisarı yerleşkesine taşınmasına karar verilirken nasıl bir demokratik süreç işletildi?

5. Üniversitemizdeki Taşınmazları Değerlendirme Komisyonu'nun şeffaf işlemesini nasıl temin edeceksiniz?

6. Üniversitemizi tanımadığı halde 1 Haziran 2021’de Genel Sekreter olarak atanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç 14 Şubat 2022’de görevden alınırken “gerekli görülen lüzum” neydi?

7. Nedim Malkoç’un yerine vekaleten genel sekreter olarak atanan Hasan Fehmi Topal’ın, Çevre Bilimleri Enstitüsü’nün bu yönde bir talebi olmamasına karşın ve hiçbir akademik değerlendirme sürecinden geçirilmeden, ansızın Dr. Öğretim Üyesi olarak atanması ve hemen ertesi hafta genel sekreterlik görevini yürütmek üzere görevlendirilmesinin meşru dayanağı var mıdır? Halen Tarih Bölümünde lisans programına kayıtlı bir öğrenci olduğu öğrenilen ve Boğaziçililer Derneği (BURA) eski yönetim kurulu başkanı olan Topal, bu görevi yürütebilmek için gerekli idari deneyim ve akademik vasıflara sahip midir?

8. Hukuksuz kurulan Hukuk Fakültesi’nin kuruluş kararının iptali için açtığımız dava henüz sonuçlanmamış iken, fakülteye lisans öğrencisi alınacağını ilan etmenin meşru dayanağı nedir?

9. Hukuk Fakültesi'ne alındığı öne sürülen öğretim üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik standartlarına uygunluğu hangi kurul ve komisyonlar tarafından incelendi ve onaylandı?

10. 1416 sayılı yasaya dayanarak, ilgili bölüm ve enstitülerin bu yönde herhangi bir talebi bulunmamasına rağmen atanan öğretim üyelerinin akademik dosyaları gerekli kurullara iletildi mi? Üniversitenin liyakat ölçütlerine ve atama-yükseltme kriterlerine uygunluğu nasıl ölçüldü?

11. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı usulüne dair başlattıkları hukuki işlemler sonuçlanmadan bu kurullarda karar almaya devam etmeniz ve mükerrer oy kullanmanızın yasal ve meşru dayanağı nedir? Üniversitede bir çok ders, toplantı ve açılış töreni yüz yüze yapılırken ÜYK ve Senato toplantıları, üyelerin ısrarlı taleplerine rağmen neden hala çevrimiçi yürütülmektedir?

12. Üniversitemizde idari görevleri layıkıyla üstlenecek yüzlerce değerli akademisyen dururken, 4 kişinin 10 ayrı yöneticilik pozisyonunu tekelinde tutması yasal ve meşru mu?

13. Üniversitemizin demokratik yönetişim ilkelerini hiçe sayarak seçilmiş dekan ve enstitü müdürlerimizi aylardır atamazken, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini nasıl sağlayacaksınız?

14. Eksikliklerinin eğitim kalitesine verdiği somut zarar ortada iken, üniversitemizde kültür ve sanat eğitimi veren hocalar hangi somut gerekçeyle ders vermekten men edildi?

15. Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi olan Can Candan'ı görevden almak için gerekçe olarak sunulan disiplin soruşturması neden Candan işten çıkarıldıktan 5 ay sonra açıldı?

16. Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi olan Mohan Ravichandran'ın işine son verilmesinin sebebi neden hala açıklanmadı? Rektörlüğün Ravichandran’ın sözleşmesinin iptalindeki sorumluluğu nedir? Rektörlük biriminden böylesi bir talepte bulunmuş olan kişi kimdir?

17. Öğrencilerimize 500'den fazla disiplin soruşturması, öğretim üyeleri ve idari personele de ayrıca onlarca soruşturma açılmasının yasal ve meşru dayanağı nedir?

18. On altı öğretim üyemize savcılıkta suç duyurusunda bulunulmasının hukuki ve meşru gerekçesi nedir?

19. Özel güvenlik birimlerinin ve kampüsü işgal eden sivil polislerin yaptıkları hak ihlalleri konusunda ne gibi somut adımlar atacaksınız?

20. Nisan 2021'dan bu yana koordinatörünü önce izne çıkarmak, sonra görevden almak suretiyle fillen işlevsiz kıldığınız Cinsel Tacizi Önleme Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü’nde, toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip ve şiddete maruz kalanları yönlendirme konularında bilgili ve deneyimli bir koordinatörün yokluğundan doğan zararı nasıl ve ne zaman telafi edeceksiniz?

21. 2012'de Senatomuzun kabul ettiği ve evrensel nitelikte olan akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerinin sizin için bir değeri var mı?

22. Üniversiteyi öğretim üyelerinin %95'inin iradesine aykırı bir şekilde yönetemediğiniz apaçık ortada iken neden istifa etmediniz? Ne zaman edeceksiniz?"