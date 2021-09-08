Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbeti 248. gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek sırtlarını 165. kez rektörlük binasına döndü. Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi protesto eden akademisyenlerin eylemi 248. gününü geride bıraktı.

Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve Rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam etti.