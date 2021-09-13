Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin nöbeti 253. gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor.

Boğaziçi'ndeki direniş bugün itibarıyla 37'nci haftasına girdi. Bulu'nun ardından rektör olarak atanan Naci İnci'nin, akademisyenlere karşı uyguladığı politikaları eleştiren Boğaziçili akademisyenler, meslektaşlarına sahip çıktı.

Akademisyenler sırtlarını 168. kez rektörlük binasına döndüler

Boğaziçili akademisyenler 253'ncü kez yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının yirmi dördüncü, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının elli sekizinci günü.



Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 168. kez rektörlük binasına döndüler. Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” ,“Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler."