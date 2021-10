Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eylemi 250. gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş 36. haftasında, 250. gününde devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruz #Vazgeçmiyoruz diyerek sırtlarını 167. kez rektörlük binasına döndü.

Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve Rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam etti.