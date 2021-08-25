Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden rektör olarak atanan Prof. Naci İnci'nin açıklamasına tepki: İstifaya davet ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün de üniversite önünde 156. kez bir araya gelip rektörlük binasına sırtını dönme eylemi yaptı. Akademisyenler, Melih Bulu'nun yerine rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci için "Naci İnci'yi meşru rektörümüz olarak kabul etmiyor, istifaya davet ediyoruz. Özerk, demokratik, özgür üniversite mücadelesinden vazgeçmiyoruz" ifadeleriyle bir açıklama da yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Naci İnci'yi, Melih Bulu'nun rektör yardımcısı ve onun görevden alınmasının ardından rektör vekili olarak zaten tanıyorduk. Tam da bu nedenle, 30 Temmuz tarihli rektör adayları oylamasına katılan öğretim elemanlarının yüzde 95'inin güvensizlik oyunu almıştı. Ne var ki o, 'Boğaziçi Üniversitesi'nin elbirliğiyle geleceğe taşınması dilekleriyle' bitirdiği mesajında, bulunduğu makama şeffaf ve demokratik yollardan gelmiş bir yeni rektör gibi konuşuyor. Sosyal medya üzerinden kamuoyuna yönelen ve kim olduğu anlaşılmayan 'Boğaziçi Üniversitesi mensupları'na hitap eder gibi yapan bu metin Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini tatmin etmekten uzaktır."

Rektör olarak atanan İnci açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine 21 Ağustos'ta rektörlüğe atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, dün yaptığı açıklamada"Bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim" demişti.

İnci, "Eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak hepimizin hakkıdır. Ancak eleştirinin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, 'öteki'nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur" ifadelerini kullanmıştı.