Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eylemi 247. gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş 36. haftasında, 247. gününde sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile rektörlüğe atanarak Melih Bulu'dan makamı devralan Naci İnci'yi akademisyenler protestoya devam ediyor. Üniversitenin akademisyenleri bugün de ''KabulEtmiyoruz'Vazgeçmiyoruz'' yazan dövizler ile rektörlük binasına sırtların döndü ve rektörlük önündeki oturma eylemlerine devam etti.

Naci İnci'nin rektörlüğüne 30 Temmuz günü gerçekleştirilen destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95'i karşı çıkmıştı.