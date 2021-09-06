Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 163. kez sırtlarını rektörlük binasına döndü

Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş 36. haftasında, 246. gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile rektörlüğe atanarak Melih Bulu'dan makamı devralan Naci İnci'yi akademisyenler protestoya devam ediyor. Naci İnci'nin rektörlüğüne 30 Temmuz günü gerçekleştirilen destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95'i karşı çıkmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 163. kez rektörlük binasına döndüler.

Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam ettiler.