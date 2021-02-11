Boğaziçi protestolarında ev hapsi cezası alan öğrenciler, elektronik kelepçeleriyle tepkilerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle ev hapsi alan öğrenciler ayak bileklerine takılan elektronik kelepçeleriyle Bulu'yu protesto etmeye devam ettiler.

Eylemlerde, 11 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmalarının ardından haklarında ev hapsi cezası verilen çok sayıda gencin ayak bileğine elektronik kelepçe takıldı.

Evlerinden dışarı çıkamayan öğrenciler de kelepçelerine sloganlar ve fotoğraflar yapıştırarak eylemlerini farkı bir boyuta taşıyor.

Gazeteci Can Ertuna da Twitter hesabından "Elektronik kelepçeler üzerinden de protestolar sürüyor" diyerek öğrencilerin fotoğraflarını paylaştı.