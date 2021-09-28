Boğaziçi protestolarında dava açılan Beyza Buldağ ilk duruşmada beraat etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan protestolar sırasında beş gün tutuklu kalan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, İzmir 41 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Buldağ'ın beraat ettiğini duyurdu.

Bulu'ya karşı başlattıkları protestolar sürecinde bir sabah evi basılarak tutuklanan ve ardından da tahliye edilen Beyza Buldağ, hakkında açılan davanın İzmir 41 Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşması görüldü. Buldağ'ın Avukatı Urfa, davanın ilk duruşmasından beraat kararı çıktığını açıkladı.

Avukat Özgür Urfa Twitter'den yaptığı paylaşımda Buldağ'ın ilk duruşmada beraat ettiğini açıkladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesine kayyum rektör atanması sürecinde @boundayanisma hesabında atılan twitler gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 5 gün tutuklu kalan Beyza Buldağ hakkında açılan davanın ilk duruşmasında İzmir 41 Asliye Ceza Mahkemesince beraatine karar verildi."

7 Şubat’ta tutuklanıp, 12 Şubat’ta tahliye edilmişti

‘Boğaziçi Dayanışması’ adlı hesaptan hem eylemlere hem de sonrasındaki gelişmelere dair paylaşımlar yapıldı. Buldağ, bu hesabı kullandığı gerekçesiyle, paylaşımlardan sorumlu tutularak 7 Şubat’ta tutuklandı, 12 Şubat’ta tahliye edildi. Buldağ hakkında, 20 paylaşım nedeniyle ‘halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘suç işlemeye tahrik etmek’ten dava açıldı.