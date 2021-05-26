Boğaziçi protestolarına katılan öğrencilere sosyal mesafe cezası

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'yu protesto eden İzmir Üniversite Dayanışması'nın ilk eylemine katılan öğrencilere maske ve sosyal mesafe cezası kesildiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, İzmir'de de 'kayyum rektörlere' karşı üniversite öğrencileri tarafından kurulan İzmir Üniversite Dayanışması ilk olarak 11 Ocak günü Ege Üniversitesi önünde basın açıklaması düzenledi. Kentte daha sonra düzenlenen birçok protesto eylemi polis saldırılarına sahne olurken, müdahale edilmeyen İzmir Üniversite Dayanışması'nın ilk eylemi ile ilgili ise açıklamaya katılan 10'a yakın öğrenci hakkında 900 TL maske ve sosyal mesafe cezası kesildi.

İl Hıffızaha Kurulu'nun 2020/75 sayılı kararı gerekçe gösterilerek, "Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlali" suçunun işlendiği belirtildi.

Öğrenciler cezaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Protestoları sabote etmeye çalışıyorlar. İlk günkü Boğaziçi eylemlerinden beri kendi imkanlarımızla maske ve fiziksel mesafeye dikkat ediyoruz. Tam tersi kolluk kuvvetlerinin müdahale ve gözaltı işlemleri sırasında bunları ihlal ettiği noktalar var. Bunlara kendileri yol açıyor. Filistin meselesinde sokağa dökülen gruplara yönelik maske ve mesafe cezası uygulandığını duymadık. Sol, sosyalist kesimleri böyle şeylerle yıldırmaya çalışıyorlar. Kaldı ki zaten Boğaziçi eylemleri nedeniyle birçok öğrenci hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açacak öğrenci kalmayınca maske mesafe cezalarına döndüler."