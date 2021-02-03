Boğaziçi protestoları dış basında: "Türkiye'de yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, polis şiddete başvurmakla suçlanıyor"

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerinde polisin müdahalesi ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına sayfalarında yer verdi.

Gazetenin öğrenci eylemleri ile ilgili Tessa Fox imzalı haberinin başlığı, "Yüzlerce öğrenci gözaltına alındı, İstanbul'daki gösterilerde polis şiddete başvurmakla suçlanıyor".

Haberde, binalarda keskin nişancıların görüldüğü ve öğrencilerin polisi protestoları bastırmak için sert yöntemlerle başvurmakla itham ettiği belirtiliyor.

Salı günkü gösterilerde yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve protestocularla polis arasındaki çatışmalarda pek çok kişinin plastik mermi ve biber gazı ile yaralandığı aktarılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği gösterilerde helikopterlerin göstericiler üzerinde dolaştığı ve 228 kişinin gözaltına alınmasının protestoculara karşı sert taktiklerin kullanıldığı iddialarına neden olduğu; Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı başlayan protestoların, LGBTİ+ haklarının savunusu ve polis şiddetine karşı tepkiye dönüştüğü ifade ediliyor.

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş ve Sarıyer'de gösterileri yasaklaması üzerine Salı günü öğrencilerin Kadıköy'e gittiği ve polisin öğrenci kartı olan bazı kişileri gözaltına aldığı belirtiliyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBTİ topluluğu ile ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak Daily Telegraph'a konuşan 21 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yaren Bozar, LGBT'lerin hedef alındığını ve günah keçisi ilan edildiğini söylüyor.

Sosyoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Yaren Bozar, "LGBT haklarını ihlal etmek ve bu protestoyu sadece onların cinsel kimlikleriyle ilgiliymiş gibi göstermek için sert tabır alındı. Şu an kimliklerle ilgili değil, demokratik olmayan bir durum söz konusu" diyor.