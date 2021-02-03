Boğaziçi protestoları | "Biz yetişkinler çok korkuyoruz, bu çocuklar ise korkmuyorlar"

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalındaki yayına katılan Ankara Üniversitesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Betül Ulukol Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolar ile ilgili "Biz yetişkinler çok korkuyoruz, bu çocuklar ise korkmuyorlar" dedi.

"Çocuklar her zaman için bize çok şey öğreten varlıklar, onlardan öğrenmemiz gereken şeyler var” ifadesini kullanan Ulukol Boğaziçi eylemleriyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;

“İnsanın içi yanıyor. Hem iktidarın hem muhalefetin hem de bu ülkenin güvenliğinden sorumlu olan kesimlerin birbirimizden korkmadan hareket etmesi lazım. 'Bu yaptığı eylemle beni alaşağı edecek, düzeni bozacak' korkusundan sıyrılmak lazım. Biz yetişkinler çok korkuyoruz. Bu çocuklar ise korkmuyorlar. Çünkü bunlar yeni bir kuşak, anlamamız çok zor. Benim aklım almıyor, önemli dijital değişim oldu. Ama bu çocukların doğalı bu. Farklı bir bakışla dünyaya geliyorlar, ortamları çok farklı. Artık bizim onları şekillendirebilmemiz mümkün değil. Okul kapatmalarla, yasal sınırları zorlamakla olacak bir şey değil.”

Bel bağlanacak tek gerçeğin sağlıklı nesiller olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulukol, Z kuşağı, Alfa ve Beta kuşağının farkına dikkat çekti ve şöyle dedi:

"Çocuklar bizim sandığımızdan çok daha güçlü, kendi tedbirlerini alabilecek noktadalar”

“Şöyle geliyorlar onlar; biz kendi kaygıları çocuklara aktarıyoruz ama bu çocuklar aslında kendi deneyimlerinden bir şeyler öğreniyorlar, bizden daha tedbirliler. Benim şu sahneyi izleme, korkunç dememin anlamı yok. Çoktan onunla ilgili temas etti, sorunu biliyor, konuştular, tartıştılar. Alfa kuşağı, Beta geliyor. Sosyal medya onayı onlar için çok daha önemli. Anne babanın 'aferin' demesinden çok daha önemli sosyal medyada like (beğeni) alması… çocuklar bizim sandığımızdan çok daha güçlü, kendi tedbirlerini alabilecek noktadalar.”

Okulların açılması gerektiğini de vurgulayan Ulukol, "Tüm dünyada Covid süreci yeni sorunlarla yaşanıyor, okulların öyle ya da böyle açılması gerekiyor" dedi. Ulukol okulların kapalı kalmasının zararlarını da "Hem yetişkin hem çocuk için daha farklı sorunlar çıktı; obezite, çocuğun oyun bağımlılığı gibi..." sözleriyle açıkladı.

"Pandemi döneminde çocuk istismarı arttı…"

Ulukol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi gözlemlerine dayanarak pandemi döneminde çocuğa şiddetin arttığını belirtti. Çocuğun şiddete ya da istismara uğradığının tespiti için görünür olması gerektiğine dikkat çeken ve hastane kontrollerinde ya da okulda öğretmen gözetiminde tespit yapılabildiği çocuk evden çıkmadığı için tespitin mümkün olmadığını söyleyen Ulukol, şiddet ve istismarın arttığına dair sağlıklı veri oluşturabilmek için iki yeni çalışma başlattıklarını ifade etti. Ulukol şöyle dedi;

“Sonuçları yayınlanmadı, çalışmalar henüz başında. Pandemi döneminde hastanede hastalık başvuruları önemli oranda azaldı, ancak aynı dönemde yani son bir yılda çocuğa şiddet tespiti azalmadı… Dolayısıyla daha nitelikli tespit edelim diye 15 hastanenin verilerini topluyoruz. Amacımız çocuk istismarı hem de çocuğa şiddetle ilgili bu süreçte nasıl etkilendiğini tespit etmek. Çalışmamızı birkaç ayda tamamlamayı umuyoruz.”

“Çocuğu görünür kılacak bir sistem kurmalıyız” diyen Prof. Dr. Ulukol, çocukların eğitimden uzaklaşmasının sonucunda erken yaşta evlendirildiklerine de dikkat çekti.