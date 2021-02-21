Boğaziçi öğrencilerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt: Biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Olaylara karışan 150 öğrencinin ailesine bilgilendirme yaptık. Bazı ideolojik ailelerin 'Siz bu işe karışmayın' dediler" açıklamasına, "Kayyum kolaycılığıyla tanınan 'atanmış' İçişleri Bakanı'nın ithamları, Boğaziçi direnişçilerini de aşıp ailelerimize kadar ulaştı. Biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız" yanıtını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, "Boğaziçi Dayanışması" adlı sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Bakan Soylu'nun kendilerini ve ailelerini etiketleyerek hedef gösterdiklerini belirten Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin açıklaması şöyle:

"Kayyum kolaycılığıyla tanınan 'atanmış' İçişleri Bakanı'nın ithamları Boğaziçi direnişçilerini de aşıp ailelerine, ailelerimize kadar ulaştı. 'Çocuğunuzun geleceği kaymasın' gibi tehdit içeren söylemlerini 'bilgilendirme' olarak niteleyen Soylu, haklı taleplerimizi savunan ve mücadelemizi destekleyen ailelerimizi hedef gösterip 'ideolojik' diyerek etiketliyor. Hatırlatalım, çizdiğiniz 'makuliyet' sınırlarının bir karşılığı olmadığı gibi; tehditlerinizin ve fişlemelerinizin de Boğaziçi direnişini yıldırdığı yok! Siz, ailelerimize iletecek 'uyarılarınızdan' önce Boğaziçi direnişinin, işçi direnişlerinin, 'yaşamak istiyoruz!' diyen kadınların, LGBTİ+'ların uyarılarını dikkate almaya bakın; bu da sizler için çalan çanlara ilişkin bir 'bilgilendirme'(!) olsun!

Biz, demokratik haklarımızı yılmadan savunduğumuz, haklı mücadelemizden geri adım atmadığımız için sadece ailelerimizin değil, yüreklerinde zerre adalet kırıntısı taşıyan her insanın desteğini alıyoruz. Sizler ise, tarihe karışması uzun sürmeyecek emek düşmanlığının, cinsiyetçiliğin, homofobi-transfobinin bayraktarlığını yapıyor; her hak mücadelesini, haklı mücadeleyi mesnetsiz bir şekilde 'terörizm' diye etiketleyerek, halkın usandığı nefret ve tehdit siyasetini sürdürüyorsunuz.

Biliyorsunuz, fakat yine söyleyelim:

Bir adım geri atmadık, atmayacağız da! Bir kez olsun aşağı bakmadık, bakmayacağız da! Mücadelemize haklı taleplerimize ulaşana dek devam edeceğiz! Biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız."

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