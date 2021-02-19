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Boğaziçi öğrencilerden Boğaziçi TV: İlk videolarını yayınladılar

19 Şubat 2021 21:30

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları tarafından kurulan Boğaziçi TV sosyal medya üzerinden yayına başladı.

Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerinden yaptığı ilk yayında, akademisyenlerinin sırt dönme eylemine yer verildi.

 

 

Boğaziçi üniversitesi
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