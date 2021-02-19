Boğaziçi öğrencilerden Boğaziçi TV: İlk videolarını yayınladılar

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları tarafından kurulan <strong>Boğaziçi TV</strong> sosyal medya üzerinden yayına başladı.</p>\n<p>Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerinden yaptığı ilk yayında, akademisyenlerinin sırt dönme eylemine yer verildi.</p>\n<p> </p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7zf57i?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>