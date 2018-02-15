"Boğaziçi öğrenci konseyi başkanı ‘FETÖ' itirafçısı oldu" iddiası

Boğaziçi Üniversitesi’nin Öğrenci Temsil Kurulu’nun (ÖTK) üç dönem başkanlığını yapan Mert N. (24) ‘FETÖ’ üyesi olmaktan tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, ‘FETÖ itirafçısı’ olan Mert N.’nin telefonunda ‘Bylock’ bulunduğu ve kendisinin sık sık ‘Bylock’a giriş yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre Mert N, irtibatlı olduğu ‘imam’ nitelikli FETÖ elemanını ve Boğaziçi ÖTK’dan sonra Türkiye Öğrenci Konseyi’ni ele geçirmek için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler 4’üncü sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Kasım 2014’ten Aralık 2017’ye kadar ÖTK başkanı olan Mert N., görevinin devam ettiği 6 Aralık 2017’de ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama yapıldı, telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Yapılan incelemede Mert N.’nin kullandığı ancak amcasının adına kayıtlı telefonda ‘Bylock’ yüklü olduğu ve sık sık giriş yapıldığı öne sürüldü.

Mert N. sorgusunda ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydanlanmak istediğini, bildiklerini anlatacağını söyledi.

İfadesinde ‘FETÖ’ ile ortaokulda tanıştığını, lisede ilişkisinin devam ettiğini daha sonra da örgütün FEM dershanesine gittiğini, sonra da 2012’de Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler bölümünü kazandığını anlattı.

Mert N.’nin ifadesine göre ilk olarak 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin ÖTK başkanı seçildikten sonra kendisi ilk arayan kişi, ‘FETÖ’ irtibatı olduğu gerekçesiyle daha sonra kapatılan Fatih Üniversitesi’nin Öğrenci Konseyi Başkanı M.E.P oldu. M.E.P ile Mert N., Türkiye Öğrenci Konseyi seçimleri için görüşmeye devam etti.

Kod adı: Hernes

Mert N.’nin ifadesine göre ‘Hermes’ kod adını alarak Bylock’ta M.E.P ile görüşmeye devam etti. İfadede şu şekilde devam edildi: “M.E.P beni örgütün öğrenci konseyi işleriyle ilgilenen Yavuz isimli soyadını bilmediğim kişi ile tanıştırdı. Kıvırcık saçlı, kilolu, 40 yaşlarında biriydi. Türkiye Öğrenci Konseyi seçimlerinde aktif rol almak istiyordu. Ben de Boğaziçi konseyi başkanı olduğum için yakın durdum. Sadece seçim ve öğrenci işleri konuştuk. Kesinlikle örgütsel bir toplantı, sohbet olmadı.”

5 kişilik ‘Bylock’ grubu

Mert N. ifadesinde, “Konsey işleri ile ilgilenen ve örgüt mensubu olduklarını bildiğim Selim ve Enes adlı şahıslar vardı. Bylock grubumuzda E., S., Yavuz, M.E.P ve ben vardık. Gruptakiler Fetullah Gülen’e “Büyüğümüz” diye hitap ediyordu.”

15 Temmuz’da anladım

İfadesinde “Örgütün tehlikeli olduğunu 15 Temmuz sürecinden sonra anladım” diyen Mert N., “16 Temmuz’da bölüm temsilcilerini toplayarak basın açıklaması yaptık ve örgütü kınadık” diye devam etti.

Savcı 15 yıl istedi

Savcılık 13 Aralık 2017’de tutuklanan M.N hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mert N’nin tutukluluğu devam ediyor.