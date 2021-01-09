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Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı; 'Sen acılar başkanısın' diyelim ve hikâyemize başlayalım...

09 Ocak 2021 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı.

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