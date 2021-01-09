Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof. Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı; 'Sen acılar başkanısın' diyelim ve hikâyemize başlayalım...

Odatv, 1992 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun okul yıllığına ulaştı. Yıllıkta yer alan "Son zamanlarda modaya uyarak sakallarını uzatmış ve sınıfımızda Şeyh Melihi tarikatını kurmuştur. Müritleri gün geçtikçe artmaktadır. (Şimdilik bir tane bile müridi yoktur) Arkadaşımızın hayat felsefesi 'Zararın neresinden dönülürse kârdır, iyi not almak için kopya farzdır.' şeklinde özetlenebilir" ifadeleri yer aldı.

Melih Bulu’nun okul yıllığında şu ifadeler yer alıyor:

“'Yıllar yılı dert yolunda

Ne ilk ne de sonuncusun

Kahrediyor sınıf seni

'Sen acılar başkanısın' diyelim ve hikâyemize başlayalım.

Son zamanlarda modaya uyarak sakallarını uzatmış ve sınıfımızda Şeyh Melihi tarikatını kurmuştur. Müritleri gün geçtikçe artmaktadır. (Şimdilik bir tane bile müridi yoktur) Arkadaşımızın hayat felsefesi 'Zararın neresinden dönülürse kârdır, iyi not almak için kopya farzdır.' şeklinde özetlenebilir. Ayrıca tarikatının esası da 'El kopya-yüt hayr-ün minel ezber'dir. Bir sabah namaza kalktığı zaman ezanda küçük bir değişiklik yapar ve sonuna 'El kopya- tül hayr-ün minel ezber' bölümünü ekleyerek yeni bir düşünce akımıyla okulun çalkalanmasına sebep olur. Onun için hayat 'Bir varmış bir yokmuş elde ne varsa karmış' demektir. Melih, derslerde hocaların gözüne çok batar. Bunun için bol bol sözlüye kalkar.

'Korkunç müzik dehası'

Melih'in -maalesef 3 yıldır yanında taşıdığı- öyle harika bir hesap makinesi vardır ki, arkadaşları okulun ilk yılından beri epey çaba harcamalarına rağmen bir türlü bozmayı başaramamışlardır. Makinenin güzel sesine Melih'in korkunç müzik dehası eklenince ortaya bir facia çıkmaktadır. Hele orada bir aklına gelip de çalıp söylemeye kalkarsa pencereler hemen kargalarda dolar. Ayrıca Melih büyük bir havacıdır da. Havacılık müessesini kötü emellerine alet etmiş, özellikle İstanbul Havacılık Kulübü üyeleriyle büyük yakınlık (!) kurmuş ve iki kulüp arasında teknik bilgi alışverişinin yapılmasına ön ayak olmuştur.

Melih çok yönlü bir insandır. Hobilerinin en başından şiir yazmak ve elektronik araçları bozmak gelir. Melih'in şiirleri denilince akla hemen şu kıta gelir:

Yağdı yağmur

Çaktı şimşek

Sen de mi şair,

..............

Elektronik araç bozmak hobisine gelince o başka bir derttir. Şu ana kadar 7 teyp-walkmen (kendisininki başta olmak üzere), 8 fotoğraf makinesi, 42 saat bozarak kendi rekorunu zorlamıştır.

'Daha sonra orduyu feshederek diktatörlüğe atılmıştır'

Melih, aşure kaynatır gibi dersleri kaynatabilir. Başkanlık müessesini koruyabilmek için kurduğu orduda S-S'lere özel yer verdiği gibi lağımcılar, sedyeciler, arabacılar, havlucular ve hatta atsız süvariler bölümlerini de unutmamıştır. Daha sonra orduyu feshederek diktatörlüğe atılmıştır. Fizik olimpiyatlarında yaptığı atışlarla tavanın çökmesine neden olmuş ve altında kalmıştır.

Melih, bir insanın bu dünyada çok şeyi değiştireceğine inanır ve bunun için çalışır, çalışır, çalışır. İnsanların hiçbirinin diğerinden üstün olduğuna inanmaz. Ona göre, hayatta yola çıkan hedefine ulaşır...”