Boğaziçi'ne iki fakültenin kurulmasına tepkiler: "Yeni yerleşke kur, rant alanı yarat, yap, işlet, gasp et"

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu'nun rektör atanmasına ilişkin tartışmalar sürerken Resmi Gazete'de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde iki yeni fakülte kurulması kararı, "rektöre kadro desteği" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan 2 yeni atama dikkatleri çekti. Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde iletişim ve hukuk fakülteleri kurulacak.

Melih Bulu'ya yönelik akademiden ve öğrencilerden gelen tepkilere rağmen bu kararın alınması "rektöre kadro desteği" olarak değerlendirildi.

Akademisyen Seren Selvin Korkmaz "Melih Bulu koskoca üniversitede tek başına kalınca bir gecede iki yeni fakülte açılmış. İleri görüşlü (!) bir hamle: Kayyuma destek sağla, okulda iki ayrı kutup yarat, bu kampüsler ekstra iki fakülte kaldırmaz, yeni yerleşke kur, rant alanı yarat, yap, işlet, gasp et" diye yazdı

Gazeteci Çiğdem Toker iki yeni fakülte kararını "Tahkimat operasyonu" olarak yorumladı

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin de kararı "amaç kayyuma akademik kadro desteği sağlamak, üniversitenin öğretim üyesi ve fiziksel yapısını değiştirmek" değerlendirmesini yaptı.

Hukukçu Prof. Nadi Günal ise hukuk fakültesinin açılabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerektiğini, üniversite yönetiminin bu yönde bir talebinin olması gerektiğini söyledi.