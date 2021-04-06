Boğaziçi’ndeki Cinsel Taciz Önleme Komisyonu’na fiilen son verildi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun (CİTÖK) ofis koordinatörü Cemre Baytok’u ücretsiz izne çıkardı. Baytok’un ücretsiz izne çıkarılmasıyla ofisin çalışmalarına fiilen son verilmiş oldu.

Kadın Araştırmaları Kulübü’nün (BÜKAK) girişimleriyle kurulan ve 2012’den itibaren komisyon, 2016’dan itibaren ofis olarak işleyen CİTÖK’ün ofis koordinatörü, ofisin ücretli tek çalışanıydı.

Boğaziçi LGBTİ+ tarafından yapılan paylaşımda ücretsiz izne çıkarma kararının gerekçesi olarak “Koronavirüs önlemleri kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanan Geçici Madde düzenlemesi” gösterildiği belirtildi. Yapılan açıklamada “Çeşitli bahanelerle ve yalan iddialarla Boğaziçi Üniversitesi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artı Çalışmaları Külübü’nü (BÜLGBTİ+) resmen kapatan Melih Bulu yine aynı yöntemle bu sefer de CİTÖK’ü işlevsiz hâle getirdi” denildi.