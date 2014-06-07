Boğaziçi Köprüsü'nün 40. yıl bakımı başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Boğaziçi Köprüsü bakım çalışmaları konusunda İstanbulluları rahatlattı. Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Elvan, “540 gün köprünün kapalı olması gibi bir durum yok. Biz zaten çalışmalara alttan alta başladık. Şu anda bunu fark etmiyor bile olabilirsiniz” dedi. Geçen yıl Boğaziçi Köprüsü’nün bakım çalışmaları için çıkılan ihalede köprünün 40’ıncı yıl bakım çalışmaların 540 gün süreceği ve gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında köprünün kapalı kalacağı belirtilmişti.

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geçen yıl ağustos ayında yaptığı açıklamada çalışmanın okullar kapandıktan sonra yapılacağı söyleyerek, “Trafiğin olmadığı ya da en az olduğu bir süreçte çalışmalar yürütülecek. Bütün çalışma 540 gün olacak. 540 gün hazırlık çalışmalarını da ihva ediyor. İhaleden işin bitimine kadar olan süredir. İşin fiilen başlama tarihi 2014 Haziran ayı itibariyle olacak. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Ağırlıklı olarak gece çalışılacak. En fazla birer şerit belki kapatılabilir” diye konuşmuştu.

Yeni Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan haziranın ikinci yarısından itibaren de Boğaziçi Köprüsü’nde şeritlerden sadece birinde kontrollü kapatmanın yapılacağını ifade etti. Elvan, “Köprüdeki 6 şeritten sadece biri kapanacak. O da trafiği aksatmayacak. Çünkü akşam belli bir saatten sonra, trafiğin olmadığı saatlerde kapatma işlemini yapacağız. Gündüz saatlerinde de trafik akmaya devam edecek” dedi.

236 adet askı değişecek

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüleri için yapılan bakım ihalesi geçen yıl sonuçlanmış ve sözleşme 25 Kasım’da imzalanmıştı. 15 gün içinde başlanması planlanan işlere ait projelendirme çalışmaları Amerikan Parsons firması tarafından yapıldı. İhale kapsamında Boğaziçi Köprüsü’nde 236 adet askı halatı değişimi, kulelerin içten çelik levhalarla güçlendirilmesi ve üstyapı yenilemesi gibi işler yapılması öngörülüyor.