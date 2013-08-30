Boğaziçi Köprüsü'ne camdan seyir terası geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) eski başkanı Oğuz Satıcı, İstanbul’un seyir terası ihtiyacını gidermek için Boğaziçi Köprüsü’nün altına, hareketli bir teras sistemi önerdi. Çılgın projesine “İstanbul’un Yıldızı” adını veren Satıcı, terasın etrafının camdan olacağını, tek seferde 110 kişiyi taşıyacağını, köprüye yük bindirmeyeceğini ve köprü gelirlerini üçte bir oranında artıracağını kaydetti.

New York, Sydney, Paris, Londra ve Pekin gibi metropollerde Empire States, Eyfel Kulesi, London Eye gibi simgelerin olduğunu vurgulayan Satıcı, İstanbul için de bir simge olarak Boğaziçi Köprüsü’nün altında seyir terası tasarladığını belirtti. Fikrin kendisine ait olduğunu belirten Satıcı, projenin 2005’te aklına geldiğini söyledi.



‘Londra’da aklıma geldi’



Milliyet'in haberine göre, TİM Başkanı olarak görev yaptığı dönemde 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la birlikte Londra’da bir fuara gittiklerini kaydeden Satıcı, şunları söyledi:

"Londra’da şehrin simgesi haline gelmiş London Eye’ı yılda 3.5 milyon turistin ziyaret ettiğini öğrendim. Türkiye’de de böyle bir şeyin eksikliğini hissettim. Ofisimdeki pencereden Boğaziçi Köprüsü’ne bakarken seyir terası düşüncesi oluştu. Köprünün altına bir ayaktan öbür ayağa kadar kayarak giden bir platform, İstanbul’un bu ihtiyacını karşılar."



Mimarla temasa geçti



Projenin uygulanıp uygulanamayacağı konusunda araştırmaya başladığını belirten Satıcı, Avustralya’nın başkenti Sydney’deki Opera Binası ile Pekin’deki TV kulesini yapan İngiliz mimar Cecil Balmond’la temasa geçtiğini söyledi.

Balmond projenin olabilirliğini ifade edince Avusturya Patent Enstitüsü’nden, ‘dünya çapında buluş’ belgesi aldığını kaydeden Satıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden de ‘faydalı buluş’ belgesi aldığını anlattı.



Başbakan: Yaptırmazlar



Projeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a anlattığını, Başbakan’ın ise, “Bunu bize yaptırmazlar ama yine de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüş” dediğini aktaran Satıcı, hazırladığı proje sunumunu Topbaş’a ilettiğini söyledi.



İki otobüs ağırlığında



Köprünün 600 bin ton yükü kaldırabildiğini vurgulayan Satıcı, seyir terasının ağırlığının ise iki yolcu otobüsü kadar olduğunu, dolayısıyla köprüye ek yük bindirmeyeceğini ifade etti.



Maliyeti 50 milyon dolar



İstanbul’un Yıldızı projesinin 40 - 50 milyon dolar yatırımla yapılabileceğini kaydeden Satıcı, finans ve yatırımcıyı kendisinin bulacağını ancak projeyi kendisinin yapmak istemediğini söyledi. Projeyi Türk Hava Yolları’nın (THY) üstlenmesinin daha şık olacağını belirten Satıcı, Londra’daki London Eye’ın sponsorunun İngiltere’nin havayolu şirketi British Airways olduğunu hatırlattı. Satıcı, seyir terasının faaliyete geçmesi halinde köprü gelirlerinin üçte bir oranında artacağını vurguladı.



‘Düğün de yapılabilir’



Seyir terası kabininin 110 kişiyi alacağını ve kendi etrafında da dönerek 15 - 20 dakikada bir köprünün iki ayağı arasında gidip geleceğini kaydeden Satıcı, “Dünyada ilk defa iki kıta arasında gidip gelen bir teras olacak. İçerdekilerin dışarısını rahatça görebilmesi amacıyla tamamen camla kaplanacak. Terasta düğünler, etkinlikler ya da devlet başkanlarının turistik turları da yapılacak” diye konuştu.