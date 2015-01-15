Boğaziçi Köprüsü'nden onlarca ambulans geçti

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte görülen onlarca ambulans vatandaşları korkuttu. Ancak vatandaşları korkutan görüntüye Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi; ambulansların hizmete giren 798 yeni araç için düzenlenen törene katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımlarıyla Tekirdağ’da düzenlenecek törenle 798 yeni ambulansın Türkiye genelinde hizmete sunulacağı belirtilerek, afet durumlarında iletişimin daha etkin yapılabilmesi ve UMKE timinin teçhizatının tam olarak afet bölgesine ulaştırılabilmesi için 10 adet yeni UMKE aracının da hizmete gireceği kaydedildi.



Açıklamaya göre, acil sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 112 acil sağlık hizmetleri ülke geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı ve son 12 yılda 112 istasyon sayısı 481’den 2 bin 160’a çıkarıldı. 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında 2013 yılında 3 milyon 665 bin 407 hastaya, 2014 yılı Kasım ayı itibariyle 3 milyon 759 bin 997 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunuldu.

Ambulans sayısı 4 bin 568'e çıkacak

Öncelikle Balıkesir’e 12, Bursa’ya 15, Çanakkale’ye 8, Düzce’ye 5, Edirne’ye 10, İstanbul’a 47, Kırklareli’ne 8, Kocaeli’ne 2, Sakarya’ya 8, Tekirdağ’a 10 ve Yalova’ya 8 olmak üzere toplam 798 ambulans, Türkiye genelinde sisteme dahil olacak. 798 ambulansın 125 tanesi 4x4, 5 tanesi yoğun bakım ve obez ambulansı, 668 tanesi 4x2, 20 tanesi ise çift kapılı olma özelliğine sahip bulunuyor.



Yeni ambulanslarla birlikte 3 bin 770 olan ambulans sayısı Türkiye genelinde 4 bin 568’e, UMKE timi araçları 142’den 152’ye ulaşmış olacak. Tekirdağ’da pazar günü düzenlenecek olan ambulans dağıtım töreni, Başbakan Davutoğlu himayesinde ve Bakan Müezzinoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek.