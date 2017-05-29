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Spor

Boğaziçi Köprüsü'ndeki Fenerbahçe bayrağı yakıldı

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı

29 Mayıs 2017 12:27

Boğaziçi Köprüsü'ndeki Fenerbahçe bayrağı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin 21 Mayıs'ta Basketbol THY Avrupa Liginde şampiyon olmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Avrupa yakasından Anadolu yakasına seyir halindeki kişi veya kişilerin, köprüde belli bir süre durduktan sonra meşaleyle yaktıkları bayrağın daha sonra denize düştüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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