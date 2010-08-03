T24 LogoT24 Logo
Gündem

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 01:07

-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan genç, bir gezi teknesinin kaptanı tarafından kurtarıldı. Taksim'den bir taksiye binerek şoföre Kadıköy'e gitmek istediğini söyleyen Tanju Ö. (22), taksi Boğaz Köprüsü'nden geçerken midesinin bulandığını söyleyerek aracı durdurdu.  Taksiden inerek köprü korkuluklarını aşan genç, köprünün Ortaköy'e bakan tarafından kendisini boşluğa bıraktı.  Suya düşen genci, bu sırada Eminönü-Boğaz hattında sefer yapan bir gezi teknesindeki yolcular fark etti.  Durumun kaptana haber verilmesi üzerine ''Şahin'' isimli gezi teknesinin kaptanı Ayhan Şahin, tekneyle yaklaşarak genci kurtardı.  Tekneye alınan Tanju Ö, Ortaköy'de kıyıya çıkarılarak, çağrılan ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, taksi şoförünün de Ortaköy Polis Merkezinde ifadesinin alındığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24