-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan genç, bir gezi teknesinin kaptanı tarafından kurtarıldı. Taksim'den bir taksiye binerek şoföre Kadıköy'e gitmek istediğini söyleyen Tanju Ö. (22), taksi Boğaz Köprüsü'nden geçerken midesinin bulandığını söyleyerek aracı durdurdu. Taksiden inerek köprü korkuluklarını aşan genç, köprünün Ortaköy'e bakan tarafından kendisini boşluğa bıraktı. Suya düşen genci, bu sırada Eminönü-Boğaz hattında sefer yapan bir gezi teknesindeki yolcular fark etti. Durumun kaptana haber verilmesi üzerine ''Şahin'' isimli gezi teknesinin kaptanı Ayhan Şahin, tekneyle yaklaşarak genci kurtardı. Tekneye alınan Tanju Ö, Ortaköy'de kıyıya çıkarılarak, çağrılan ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, taksi şoförünün de Ortaköy Polis Merkezinde ifadesinin alındığı bildirildi.