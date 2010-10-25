-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE ESRARENGİZ KAZA İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Boğaziçi Köprüsü üzerinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karıştıktan sonra aracından çıkan bir öğretmen, yaklaşık 30 metre aşağıdaki zeminde ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçmekte olan Mahmut Aktepe (46) yönetimindeki 34 HD 3328 plakalı otomobil, köprü ayaklarına yaklaştığı sırada İbrahim Polat'ın kullandığı 34 ZZ 5332 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından bariyerlere sürtünen Aktepe idaresindeki otomobil, yaklaşık 25 metre sonra durabildi. Bu arada, diğer otomobildeki sürücü Polat, Fatma Hilal Polat (23) ve Hatice Polat (29) yaralı olarak Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, bir dershanede öğretmen olduğu öğrenilen diğer araç sürücüsü Aktepe, köprüden yaklaşık 30 metre aşağıdaki toprak zeminde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Aktepe'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Polat ailesi üyeleriyle diğer görgü tanıklarının, Mahmut Aktepe'nin kazanın ardından otomobilinden çıktığını ve korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söylediği öğrenildi.