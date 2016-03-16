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Boğaziçi Köprüsü'nde bomba paniğine neden olan sürücü hakkında inceleme başlatıldı

Sürücü, otomobilinin yakıtı bittiği için aracını köprü de terk etmişti

16 Mart 2016 10:43

Boğaziçi Köprüsü'nde yakıtı biten aracını terk ederek köprünün bir süre trafiğe kapanmasına neden olan sürücü hakkında, "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.

NTVde yer alan habere göre, sürücü Kenan A. (50), Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. "Genel güvenliği tehlikeye düşürmekten" hakkında işlem yapılan Kenan A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Kadıköy'de seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen Kenan A'nın köprü çıkışında yakıtı bittiği için terk ettiği otomobil şüpheli görülerek, bomba imha uzmanlarınca incelenmiş, incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştı. 

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