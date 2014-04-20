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Boğaziçi köprüsünde Berkin Elvan eylemi

7 kişi Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek için kendilerini Boğaziçi köprüsünün korkuluklarına zincirledi

20 Nisan 2014 23:21

7 kişi, Gezi eylemleri sırasında başına isabet eden gaz fişeğinin yol açtığı yaralanmadan sonra 269 gün komada kalan ve hayata veda eden Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek için kendilerini köprü korkuluklarına zincirledi.

Olay yerine, Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Eylemcilerin kendilerini korkuluklara bağladığı zincirleri demir makasıyla kesen polis, gruptan 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada, bazı eylemciler de polise direndi.

Eylem nedeniyle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş güzergâhında durma noktasına gelen trafik, eylemin sona ermesiyle normale döndü.

Öte yandan, eylemcilerin bulunduğu noktaya gitmek isteyen motosikletli bir trafik polisinin köprü üzerinde motorunun devrildiği ve polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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