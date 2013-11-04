Boğaziçi Köprüsü bugün 5 saat kapalı kalacak

Golf efsanesi Tiger Woods Asya'dan Avrupa'ya yapacağı tarihi vuruş için İstanbul'a geldi. Golf Federasyonu yetkilileri, tarihi vuruş nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün bugün saat 14:00 - 14:28 arası trafiğe kapatılacağını duyururken İstanbul Emniyet Müdürlüğü, köprünün 11.00 ila 16.00 arasında çift yönlü kapalı olacağını açıkladı. İki kıta arasında sefer yapan metrobüsler de çalışmayacak.

Dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiricek olan Türkiye Golf Federasyonu, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan European Tour'un bir ayağını Türkiye'ye kazandırmayı başarmıştı.

European Tour turnuva takviminde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 7-10 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'nın Belek Beldesi'nde gerçekleştirilecek olan Turkish Airlines Open, sezon sonu turnuvalarının arasında yerini alacak ve yılın en büyük uluslararası golf organizasyonlarından biri olacak.

Dünyanın en fazla kazanan sporcusu ve golf efsanesi Tiger Woods'un yarın Boğaziçi Köprüsü'ndeki gösterisi, CNN ve Reuters gibi uluslararası basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Köprü 5 saat kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Köprüsü’nün 11-16.00 saatleri arasında geliş-gidiş trafiğe kapatılacağı belirtilerek, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle duyuruldu:

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde

• Kısıklı Caddesinden gelip D-100 kuzey katılım,

• Kısıklı Caddesinden gelip D-100 güney katılım,

• Kuşbakışı Cadde petrol iş önü D-100 güney katılım,

• Mahir İz Cadde D-100 güney katılım,

• Altunizade Köprü Üzeri D-100 güney kuzey katılım,

• Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,

• Beylerbeyi katılım trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhlar

1. E-5 ten gelişler FSM’ye katılımlara yönlendirilecek,

2. Mahir İz Caddesinden geliş-Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 takiben FSM’ye katılıma yönlendirilecek,

3. Fenerbahçe’den geliş D-100 Güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6’yı takiben FSM’ye katılıma yönlendirilecek,

4. D-100 Kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek. Ayrıca;

- Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe’den gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı),

- Çamlıca gişelerden gelip Boğaziçi Köprüsü istikameti trafiğe kapatılacak olup, sürücüler alternatif yol olarak 1.Köprü’yü kullanacak, tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından 2.Köprü istikametine yönlendirilecektir.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde

• Zincirlikuyu D-100 kuzey katılım,

• Metrobüs durakları(Beşiktaş istikameti),

• Barbaros Bulvarından Sait Çiftçi köprü katılım (E-5 güney katılım) güney Beşiktaş- Levent ayrımı,

• FSM turnikelerden gelip 1.Çevre yolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım araç trafiğine kapatılacak olup,1.Köprüyü kullanacak tüm sürücüler alternatif olarak bahse konu kapatma noktalarından 2.Köprü istikametine yönlendirilecektir.

Program

13.00: Buluşma noktasından Boğaziçi Köprüsü'ne hareket

14.00-14.17: Boğaziçi Köprüsü'nde fotoğraf çekimi

14.17: Boğaziçi Köprüsü'nden ayrılış ve buluşma noktasına dönüş