T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğaziçi Köprüsü bugün 5 saat kapalı kalacak

Tiger Woods’un kısa gösterisi İstanbullular için tam bir faciaya dönüşecek. Gösteri nedeniyle Boğaziçi Köprüsü saat 11.00 ile 16.00 arasında çift yönlü trafiğe kapatılacak

04 Kasım 2013 18:42

Golf efsanesi Tiger Woods Asya'dan Avrupa'ya yapacağı tarihi vuruş için İstanbul'a geldi. Golf Federasyonu yetkilileri, tarihi vuruş nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün bugün saat 14:00 - 14:28 arası trafiğe kapatılacağını duyururken İstanbul Emniyet Müdürlüğü, köprünün 11.00 ila 16.00 arasında çift yönlü kapalı olacağını açıkladı. İki kıta arasında sefer yapan metrobüsler de çalışmayacak.

Dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiricek olan Türkiye Golf Federasyonu, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan European Tour'un bir ayağını Türkiye'ye kazandırmayı başarmıştı.

European Tour turnuva takviminde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 7-10 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'nın Belek Beldesi'nde gerçekleştirilecek olan Turkish Airlines Open, sezon sonu turnuvalarının arasında yerini alacak ve yılın en büyük uluslararası golf organizasyonlarından biri olacak.

Dünyanın en fazla kazanan sporcusu ve golf efsanesi Tiger Woods'un yarın Boğaziçi Köprüsü'ndeki gösterisi, CNN ve Reuters gibi uluslararası basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

Köprü 5 saat kapalı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Köprüsü’nün 11-16.00 saatleri arasında geliş-gidiş trafiğe kapatılacağı belirtilerek, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle duyuruldu:

 

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde

 

• Kısıklı Caddesinden gelip D-100 kuzey katılım,
• Kısıklı Caddesinden gelip D-100 güney katılım,
• Kuşbakışı Cadde petrol iş önü D-100 güney katılım,
• Mahir İz Cadde D-100 güney katılım,
• Altunizade Köprü Üzeri D-100 güney kuzey katılım,
• Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,
• Beylerbeyi katılım trafiğe kapatılacaktır.

 

Alternatif güzergâhlar

 

1. E-5 ten gelişler FSM’ye katılımlara yönlendirilecek,
2. Mahir İz Caddesinden geliş-Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 takiben FSM’ye katılıma yönlendirilecek,
3. Fenerbahçe’den geliş D-100 Güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6’yı takiben FSM’ye katılıma yönlendirilecek,
4. D-100 Kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek. Ayrıca;
- Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım (Göztepe’den gelip TEM E-5 Kuzey Ayrımı),
- Çamlıca gişelerden gelip Boğaziçi Köprüsü istikameti trafiğe kapatılacak olup, sürücüler alternatif yol olarak 1.Köprü’yü kullanacak, tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından 2.Köprü istikametine yönlendirilecektir.

 

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde

 

• Zincirlikuyu D-100 kuzey katılım,
• Metrobüs durakları(Beşiktaş istikameti),
• Barbaros Bulvarından Sait Çiftçi köprü katılım (E-5 güney katılım) güney Beşiktaş- Levent ayrımı,
• FSM turnikelerden gelip 1.Çevre yolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım araç trafiğine kapatılacak olup,1.Köprüyü kullanacak tüm sürücüler alternatif olarak bahse konu kapatma noktalarından 2.Köprü istikametine yönlendirilecektir.

Program

13.00: Buluşma noktasından Boğaziçi Köprüsü'ne hareket
14.00-14.17: Boğaziçi Köprüsü'nde fotoğraf çekimi
14.17: Boğaziçi Köprüsü'nden ayrılış ve buluşma noktasına dönüş

 

ETİKETLER

boğaziçi köprüsü28 dakikaavrupaanadolu5 saat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24