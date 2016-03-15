Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapatan şüpheli aracın yakıtı bitmiş!

İstanbul’da Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan iki büyük köprüden birisi olan Boğaziçi Köprüsü'nde bomba yüklü araç ihbarı, kısa süreli olarak trafiğin kapanmasına neden oldu.

İstanbul polisi saat 16:00 sularında gelen ihbar üzerine alarma geçti. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Boğaziçi Köprüsü üzerinde flaşörleri yanık bir şekilde terk edilmiş halde bulunan Tekirdağ plakalı beyaz renkli otomobilin çevresini güvenlik çemberine aldı. Bomba imha uzmanları, aracın bagajında bulunan bir paketi fünye ile patlattı ve paket boş çıktı. Araçta yapılan ilk incelemelerde herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmadığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı, köprü üzerinde terk edilmiş şüpheli aracın yakıtının bittiğini ve sahibinin bu nedenle aracı emniyet şeridine çektiğini duyurdu. Araçta bomba çıkmaması üzerine köprü yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre olay şöyle gelişti:

Avrupa yakasından Asya’ya geçiş noktasında, yaklaşık yarım saat önce beyaz bir araç bariyerlerin hemen yanında durdu. Sürücü, araçtan indi, arkadan gelen başka bir araca bindi. Yetkililer acil olarak terörle mücadele polisleri ve bomba imha ekiplerine haber verdi.