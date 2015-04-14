Boğaziçi Köprüsü 3 ay ışıksız kalacak

Boğaziçi Köprüsü'nde yapılması planlanan bakım çalışmaları kapsamında, askı halatları üzerindeki aydınlatma sisteminin söküleceği belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 ay sürecek onarım nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.

Yapılan açıklamada, Boğaziç Köprüsü'ndeki askı halatlarının değişiminin yapılacağı, bu nedenle de askı halatları üzerindeki dekoratif aydınlatma sistemlerinin söküleceği belirtildi. Yeni askı halatları imalatı süresi içinde (15 Nisan-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında), dekoratif aydınlatma sistemi sadece köprü ana halatı üzerinde yanacak şekilde düzenleneceği belirtildi.