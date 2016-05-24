Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı elemelerinde suya gömülen yarışmacı yaşamını yitirdi

Bu yıl gerçekleşecek 28. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı öncesi cumartesi günü İstanbul elemelerine katılan 2 çocuk babası Engin Bilgili parkurun tamamlanmasına metreler kala fenalaştı. İlk müdahale havuzda yapıldı. 1 gün boyunca yoğun bakımda kalan Bilgili hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yapılan paylaşımlarda olayın tanığı olduğunu söyleyenler, yüzücünün sudan geç çıkarıldığını, sağlık ekiplerinin yüzücünün yanına geç geldiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ersan San’ın haberine göre, Engin Bilgili Boğaziçi'nde yapılacak yarışa kabul şartı olarak elemelere katıldı. Cumartesi günü Tozkopran'da havuza giren 2 çocuk babası, 800 metrelik parkurun 775'inci metresinde sulara gömüldü. Bu ana tanık olan tribünlerden çığlık sesleri yükseldi. Durumun farkına varılması üzerine yüzücü sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi görülmeyen yüzücüyü yeniden hayata döndürmek için temel yaşam desteği uyguladı.

Olay sürücülerin gözleri önünde gerçekleşirken, tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Olaydan sonra yapılan paylaşımlarda olayın tanığı olduğunu söyleyenler, yüzücünün sudan geç çıkarıldığını, sağlık ekiplerinin fenalık geçiren yüzücünün yanına geç geldiğini iddia etti. Ticaretle uğraştığı öğrenilen Bilgili'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmasına rağmen vücudundaki hasar giderilemedi ve hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek

Yarış sürecini yönlendiren Milli Olimpiyatlar Boğaziçi Komisyon Başkanı Nihat Usta, olaya 20'nci saniyede müdahale edildiğini sporcunun sudan çıkarıldığını söyledi.

Usta, ölümden üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybeden sporcunun havuza girmeden önce sağlık raporu aldığını ve bu raporla elemelere girebildiğini ifade ederken, geçtiğimiz yıl da Boğaziçi yarışına katılan ve yarışı önlerde bitiren Bilgili'nin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenecek.