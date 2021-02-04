Boğaziçi eylemlerine müdahale sürüyor: Samsun'da 19; Çanakkale'de 9 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto etmek için bir araya gelen 19 kişi, polisin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Çanakkale'de ise Boğaziçi eylemine destek için bir araya gelen 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş ve açıklama yapmak istedi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun yürüyüşüne izin verilmedi. Polis, slogan atmaya başlayan gruba müdahale etti. Olayla ilgili 19 kişi gözaltına aldı.