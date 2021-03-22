T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi

22 Mart 2021 17:50

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu protestoları nedeniyle tutuklu yargılanan Akın Karakuş, Necmettin Erdem, ve Hasan Koral Hacıbeyoğlu'nun tahliyesine karar verildi. 

TIKLAYIN: Boğaziçi öğrencileri tutuklu arkadaşları için boykot çağrısı yaptı: Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz!

Boğaziçi üniversitesiboğaziçimelih buluprotestoeylemtahliye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24