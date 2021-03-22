Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu protestoları nedeniyle tutuklu yargılanan Akın Karakuş, Necmettin Erdem, ve Hasan Koral Hacıbeyoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

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