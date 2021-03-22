Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Boğaziçi Üniversitesi'</strong>ne rektör olarak atanan Melih Bulu protestoları nedeniyle tutuklu yargılanan Akın Karakuş, Necmettin Erdem, ve Hasan Koral Hacıbeyoğlu'nun tahliyesine karar verildi. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/03/1616424743809-screenshot-5.png" alt width="600" height="187" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/bogazici-ogrencileri-tutuklu-arkadaslari-icin-boykot-cagrisi-yapti-arkadaslarimiz-yoksa-biz-de-yokuz,940567" target="_blank" rel="noopener">Boğaziçi öğrencileri tutuklu arkadaşları için boykot çağrısı yaptı: Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz!</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x80451v?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>