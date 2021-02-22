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Boğaziçi eylemleri nedeniyle bildiri dağıtan iki öğrenciye ev hapsi

22 Şubat 2021 23:10

İstanbul'da Boğaziçi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşlarının cezaevinden yazdığı mektubunu bildiri olarak dağıtan iki öğrenciye ev hapsi verildi.

İstanbul'da Boğaziçi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Şilan Delipalta'nın cezaevinden yazdığı mektubu bildiri olarak dağıtan iki öğrenci evlerinden gözaltına alınmıştı. Dün gözaltına alınan öğrenciler bugün savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mahkeme tutuklanması istenen iki öğrenciye ev hapsi kararı verdi. (ANKA)

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