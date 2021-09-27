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Boğaziçi direnişi 39. haftasında

Akademisyenler, rektörlük binasının önünde tuttukları nöbet boyunca “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizleri, ve derslerine son verilen akademisyenlerin fotoğraflarını taşıdılar 

27 Eylül 2021 14:28

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti 39. haftasına girdi. Yapılan açıklamada, "Bugün direnişin 267. günü. Naci İnci'nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının otuz yedinci, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci'nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan'ı görevden almasının yetmiş ikinci günü" denildi.

Nöbette Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de arkalarını 178. kez rektörlük binasına döndüler.

Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler, üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları ve derslerine son verilen Feyzi Erçin ve Seda Binbaşgil'in fotoğraflarını taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan'ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler. 

 

 

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