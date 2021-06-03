Boğaziçi davası | 12 öğrencinin imza verme zorunluluğu kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi

12 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında imza verme zorunluğu kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. Dava 28 Haziran'a ertelendi.

Eylem yasağı

Boğaziçi Üniversitesi ve girişinde 25 Mart'ta gözaltına alınan 12 kişinin yargılandığı davanın görüleceği İstanbul Adliyesi çevresinde eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı.

Kâğıthane Kaymakamlığı, Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Bugün İstanbul Adliyesinde, 25 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan 12 kişinin duruşması görüldü.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda ilgili kanun maddeleri ve buna ek olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hükümlerine istinaden genel sağlığın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi adına Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi vb. tarz eylem ve etkinlikler 03/06/2021 tarihinden itibaren 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

Ne olmuştu?

25 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin de yer aldığı Hisarüstüstü Mahallesi’nde dört öğrenci “LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları” gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. Aynı gün Boğaziçi Üniversitesi rektör atanmasını protesto eylemleri sırasında LGBTİ+ bayrağı taşıyan bir öğrenciye açılan disiplin soruşturması açıldı.

25 Mart'ta gözaltına alınan 12 kişiye “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün İstanbul Adliyesi’nde görüldü.