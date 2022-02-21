Boğaziçi davasında 52 öğrenci hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atamasının ardından başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 52 öğrenci hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasının ardından başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 52 öğrencinin yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya, sanık öğrencilerden bazıları avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada, yargılama sürecinde ifade vermeyen öğrenciler dinlendi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Avukatlar ise iddianamenin, kolluk fezlekesinin bir kopyası olduğunu, davanın hukuki olmadığını belirtti. Avukatlar, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraat kararı verilmesini istedi. Duruşma savcısı; beraat taleplerinin reddedilmesi, savunması alınan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme ise savcının bu görüşünün aksine tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Savunması alınan sanıkların ise duruşmalara katılma zorunluluklarının kaldırılmasına karar verildi. Duruşma, 4 Temmuz 2022 tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar kapsamında, 1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan 52 kişi hakkında, “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla dava açılmıştı. Sanıklar hakkında 2 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. (ANKA)