Halka arz edilen Boğaziçi Beton Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton'un Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arz süreci son erdi. Şirket, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Boğaziçi Beton, ilk işlem gününde 3,50 baz fiyattan işlem görmeye başladı ve ilk gününü 3,85 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kurum, "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle talep toplamış, halka arzda 114.000.000 TL nominal değerli payların satışını yapmıştı. Halka arz büyüklüğü ise 399.000.000 TL olarak gerçekleşmişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, halka arz paylarının yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılırken, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, halka arzla ilgili teşekkür konuşmasında "Süreci başarı ile tamamlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Kurumumuza ilgi gösteren ve ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Halka arzdan gelecek sermayenin kullanımıyla ilgili olarak ise Zengin şöyle konuştu:

"Sermaye artışı sonucunda elde ettiğimiz halka arz gelirlerinin yüzde 20’lik kısmı (67.800.000 TL) ile yatırım finansmanı ve araç / makine alımları yapmayı hedefliyoruz. Yüzde 30’luk bölümünü (101.700.000 TL) ise işletme sermayesi olarak ve yüzde 50’lik kısmını (169.500.000 TL) ise finansal borçluluk seviyesinin azaltılması için kullanacağız."