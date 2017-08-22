Boğaziçi 200, ODTÜ 550 sıra geriledi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE’nın raporu, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim kalitesinin geriye gittiğini ortaya koydu. Times Higher Education’ın (THE) verileri, Listenin ilk 500 sırasında Türkiye’den hiçbir kamu üniversitesi yer almadı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildirici'nin haberine göre, Listenin ilk 500 sırasında Türkiye’den hiçbir kamu üniversitesi yer almadı. THE’nın, üniversitelerin eğitim kaliteleri, araştırmaları ve uluslararası tanınmışlıklarını göz önüne alarak oluşturduğu “Dünya Üniversiteleri Sıralaması” raporunda, 2012 yılında ilk 200’de Türkiye’den sadece bir üniversite yer alırken, 2017 yılında yapılan sıralamada ise Türkiye’den ilk 500’e girebilen devlet üniversitesi olmadı.

KHK ile 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi, THE’nın Dünya Üniversiteleri Sıralaması listesinde “800 +” olarak yer buldu. KHK ihraçlarına sessiz kaldığı ve ihraç edilen akademisyenlerle ilgili, “Terör sempatizanı, arsız, kifayetsiz muhterisler” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle tepki çeken Erkan İbiş’in rektörü olduğu Ankara Üniversitesi’nin THE’nin, “Bilimsel Araştırmalara Ayırılan Ödenek” raporundan aldığı puan dikkati çekti. Ankara Üniversitesi, bilimsel araştırmalara ayrılan ödenekler göz önüne alınarak 100 üzerinden oluşturulan puanlamadan 5.3 aldı.

Boğaziçi Üniversitesi de 2012’den bugüne 200 sıra gerileyerek 500’üncü oldu. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında “Devlet Üniversiteleri Sıralaması”nda Türkiye’de birinci olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dünya sıralamasında 550 sıra gerileyerek 800’üncü sırada yer aldı. THE’nin 2017 yılı istatistiklerinde Türkiye’den en yüksek sıralamada yer alan üniversite ise Bilkent Üniversitesi (BÜ) oldu. Vakıf üniversitesi olan BÜ, listeye 400’üncü olarak girebildi.

İlk 3’te iki ABD üniversitesi

THE’nın, aralarında araştırmalara ayrılan bütçe ve akademisyen kalitesi gibi değişkenlerin olduğu 13 farklı parametreyi dikkate alarak oluşturduğu listenin birinci sırasında İngiltere’den Oxford Üniversitesi yer aldı. ABD’den California Institute of Technology (Caltech) ikinci olurken onu yine ABD’den Stanford Üniversitesi izledi.