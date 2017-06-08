Boğaz'dan geçerken Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kaptana soruşturma

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan geminin kaptanının, telsizle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Gemi kaptanı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukrayna'dan Mersin'e giden 92 metre uzunluğundaki 2 bin 200 grostonluk Panama bayraklı "Salix" isimli gemi saat 02.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Bu sırada vardiyada olan Türk uyruklu kaptan O.B, boğazdaki başka bir gemi kaptanıyla telsizde tartıştı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri yaşanan olay karşısında kaptanı uyardı.

Hakaret etmeye başladı



O.B iddiaya göre, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeye başladı. VTS yetkilileri de durumu Çanakkale Liman Başkanlığına rapor etti. "Salix" adlı gemi liman başkanlığının talimatıyla, Bozcaada açıklarına demirletildi. Konunun savcılığa bildirilmesinin ardından Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları geminin bulunduğu bölgeye ulaştı. Gemiye çıkan ekipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kaptan O.B'nin ifadesini aldı.

Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz, yaptığı açıklamada, gemi kaptanının deniz telsiz kanalından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf ettiğini söyledi.



VTS yetkililerinin konuyu kendisine aktardıklarını anlatan Yılmaz, "Ben de gemiyi demirletilerek, yasal mevzuat çerçevesinde gereğinin yapılması talimatını verdim. Birinci kaptan alkollü olduğu için hemen azledilmesini istedim. En yakın demir sahasına kadar gemiyi ikinci kaptanın kullanması talimatını verdim. Gemi Bozcaada'nın kuzeyine demirletildi. Olay yargıya intikal etti. Biz de idari yönden gerekli yasal işlemleri yapacağız." diye konuştu.