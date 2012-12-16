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Ekonomi

Boğaz'dan elektrik üretilecek

Çanakkale'de bir firma, boğazdaki akıntı gücünü kullanarak elektrik enerjisi elde etmeyi amaçlıyor

16 Aralık 2012 14:21

Bir enerji firması, Çanakkale Boğazı'ndaki akıntı gücünü kullanarak elektrik enerjisi elde etmeyi amaçlıyor.
 
Çanakkale'de bir firma, boğazdaki akıntı gücünü kullanarak elektrik enerjisi elde etmeyi amaçlıyor. Deneme çalışmaları süren proje tamamlandığında kentin elektrik enerjisi boğazdaki akıntı gücü kullanılarak karşılanabilecek.

Firma ortaklarından Abdullah Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra, ticari üretim yapılabileceğini söyledi.

Akıntı enerjisi konusunda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Erkan, Çanakkale Boğazı'nın trafik hattının dışında kalan ve akıntı hızının en yüksek olduğu nokta olan Kepez Burnu'nda 30 yıllığına kiraladıkları deniz arazisinde platform kurduklarını, bu platform sayesinde deneme ölçümlerine başladıklarını anlattı.


Enerji üretimi gelecek yıl


Su altı akıntısında en iyi performansı sergileyecek özgün türbin çeşitlerini denediklerini ifade eden Erkan, gelecek yıl enerji üretimine başlamayı planladıklarını bildirdi.

Erkan, şöyle konuştu:

''Test aşamasını tamamlayarak 5 megavat gücünde türbin çiftliği kurmayı hedefliyoruz. Türkiye'de yapılacak ilk proje olması nedeniyle çalışmalarımıza TÜBİTAK da destek verdi. Üretilecek elektrik, türbin sayısı ve gücüne bağlı olarak değişecektir. Boğazın trafik hattının dışında kalan bölümü çok geniş. Bunun hesabı yapılamasa da verimlilik kat sayısının yüksekliği nedeniyle bu iş önümüzdeki dönemde bütün yatırımcıların ilgisini çekecektir. Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması noktasında da önemli olacaktır.''

Proje yürütücüsü Evrim Barış Erkan ise boğazdaki akıntının sürekliliğini ve değişkenliğini denetlediklerini kaydetti:

''Burada akıntıdan elektrik üretme projesi adı altında platform optimizasyonu, türbin Ar-Ge'si yapıyoruz. Türkiye'de ilk olacak bir projeden bahsediyoruz. Bu bakımdan test platformu olan 'Mavi İda-1'i yaptık. Platformda, çeşitli ebatlarda, varyasyonlarda kendi dizayn ettiğimiz değişik modelleri deneme şansımız var.

Akıntının döndürdüğü kanatlar, mil vasıtasıyla devir artırıcı sistemden geçerek alternatöre geliyor. Bu şekilde elektrik üretiyor. Aynı zamanda burada akıntı ölçümü yapıyoruz. Şu ana kadar 3 değişik türbin modeli denedik. Son modelde istenilen başarıya çok fazla yaklaşıldığını gördük. Bu alanda çalışmalarımız sürecek.''

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