Boğaz'da 'yanlış alarm'

Dün Türk basınında sıcak gündem maddelerinden biri olan 'Boğazlar'dan Alman ve İspanyol yardım gemilerinin geçişiyle' ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gemiler aslında NATO tatbikatı hazırlığına gidiyormuş.



Gürcistan’a insani yardım götürecekleri söylenen Almanya ve İspanya bayraklı iki savaş gemisi dün Boğazlardan geçerek Karadeniz’e açıldı.



Ancak gemiler Boğaz’ı geçtikten sonra dün NATO’dan yapılan açıklama kafaları karıştırdı. NATO, İspanyol "Almirante Juan de Borbon" ve Alman "FGS Lübeck" gemilerinin geçişlerinin Gürcistan ile ilgisi olmadığını, Romanya ve Bulgaristan’ın limanlarını ziyaret edeceklerini bildirdi. Gemilere Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.



Gürcistan ile bağlantısı yok



NATO askeri kaynakları, Karadeniz'de gerçekleşen tatbikat hazırlıklarının Gürcistan ile Rusya arasındaki gerginlikle ve Kafkaslar'daki gelişmelerle bağlantılı olmadığını bildirdi.



NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (SHAPE) kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Romanya ve Bulgaristan limanlarına "rutin ziyaret" düzenleyen İspanya, Almanya, Polonya ve ABD savaş gemilerinin bu hareketleri çok önceden belirlenmiş bir takvim çerçevesinde

gerçekleşiyor.



Gürcistan'a 900 kilometre uzakta



Kaynaklar, söz konusu NATO gemilerinin güzergahlarının Gürcistan'dan 900 kilometre uzakta olduğuna işaret ediyor. NATO gemilerinin Karadeniz'de, Romanya ve Bulgaristan bağlantılı varlıklarının, tatbikat planlama çalışmaları çerçevesinde söz konusu olduğu ifade ediliyor.



Hazırlığı yapılan tatbikatlara Romanya ve Bulgaristan savaş gemilerinin de katılacağı bildiriliyor.



Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İspanya, Almanya, Polonya ve ABD'ye ait askeri gemilerin Boğazlar'dan geçişi için bildirimlerde bulunulduğu belirtilmişti.



Gürcistan'a yardım götürecek ABD Donanması'na ait yardım gemilerinin ise Boğazlar'dan bugün geçiş yapması bekleniyor.



