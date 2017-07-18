T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğaz'da ürküten görüntü

Sağanak yağış nedeniyle denize karışan sel suyu ürkütücü görüntülere sahne oldu

18 Temmuz 2017 18:04

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle denize karışan sel suyu ürkütücü görüntülere sahne oldu.

Yollarda biriken sular trafiğin sıkışmasına neden olurken, toplu taşımada da aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı'nda denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu.

Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülürken, köprüden geçen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

ETİKETLER

İstanbulİstanbul Boğazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24