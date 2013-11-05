Tiger Woods Boğaziçi Köprüsü'nde tarihi vuruşu yaptı

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Boğaz Köprüsü'nde Asya'da Avrupa kıtasına tarihi bir vuruş gerçekleştirdi... Bu tarihi vuruş için bir süre Boğaz Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçiş tek şerit halinde yapıldı. 14:15'te kısmen kapatılan yol, 15:00 itibariyle eski haline döndü.

Antalya'da 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek, PGA Avrupa Turu final serisinin 3. ayağı olan 'Turkish Airlines Open 2013' Golf Turnuvası için Türkiye'de bulunan dünya 1 numarası Tiger Woods, golf sopasını, iki kıtayı birleştiren köprü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya sallayarak, tarihi bir vuruş gerçekleştirdi.

Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönü trafiğe kapatılan köprü üzerinde oluşturulan özel alanda düzenlenen gösteri, ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu canlı yayınlarla aktardı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada trafiğin tek yönlü olarak 50 dakika kapatıldığını açıkladı.

Mutlu, etkinliğin ardından trafiğin normale döndüğünü belirterek, “Tekrar İstanbullulardan özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik nedeniyle Zincirlikuyu D-100 kuzey katılım, Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), Barbaros Bulvarından Sait Çiftçi köprü katılım (E-5 güney katılım) güney Beşiktaş- Levent ayrımı, FSM turnikelerden gelip 1. Çevre yolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım araç trafiğine kapatıldı

Antalya'daki organizasyonun ödülü 7 Milyon dolar

Aynı zamanda "Turkish Airlines Open 2013" Golf Turnuvası'nın açılışı anlamı taşıyan vuruş sonrası Tiger Woods ve dünyanın en iyi golfçüleri, Avrupa'nın en yeni ve en heyecan verici golf turnuvasında büyük bir rekabete girecek. Turnuva takviminde Race to Dubai öncesi önemli bir yer tutan ve dünya sıralamasında birinciliği olan Tiger Woods'un da katılacağı 7 Milyon dolar ödüllü "The Turkish Airlines Open 2013", 7-10 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Belek Beldesi'nde gerçekleşecek.

78 golfçü yarışacak

"Turkish Airlines Open 2013" Golf Turnuvası, 7-10 Kasım günlerinde Serik'in Belek beldesinde düzenlenecek. 7 milyon dolar ödüllü turnuvada aralarında dünyaca ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'un da yer aldığı 78 profesyonel mücadele edecek. PGA European Tour'un final serisinin 3. ayağı olan ve Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda "Turkish Airlines Open 2013" adıyla düzenlenen turnuva, Belek'teki The Montgomerie Maxx Royal Otel tesislerinde gerçekleştirilecek. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines World Golf Final'a da katılan ve 14 kez "major şampiyon" olan ünlü golfçü Tiger Woods'un da yer alacağı turnuvada, 78 profesyonel mücadele verecek.