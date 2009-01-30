Boğaz'da seçim oyunu

Kadir Topbaş’ın, Sarıyer’de bazı mahallelere ‘tapu’ sözü vermesi ve Boğaz’daki binalarda dış cephe yalıtımı yaptırmak isteyenlere izin verilmesi gerektiğini söylemesi tepkiye neden oldu



Milliyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi Sarıyerlilere tapu müjdesi verdi, çatı ve mantolama (dış cephe yalıtımı) yaptırmak isteyenlere de müsaade edilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan‘ın daha önce yaptığı konuşmalarda Boğaz’daki çarpık yapılaşmayı eleştirerek, belediye başkanlarına “Kaçak yapıları acımasızca yıkın” çağrısına rağmen Topbaş’ın bu çıkışı, tartışma yarattı.



Kanunda değişiklik



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan habere göre, Topbaş, AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı’nın Baltalimanı Angel Restoran’da önceki akşam düzenlediği toplantıya katıldı. İlçedeki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Topbaş, Boğaziçi İmar Kanunu’na tabi olan Sarıyer’de imar ve tadilat problemleri yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

“Boğaziçi’ndeki yapılara mantolama istendiğinde, buna müsaade edilmeli. Boğaziçi İmar Müdürümüz (Yakup Demirhan) burada, kendisi konuyla ilgilenecek. Koruma Kurulu ile görüşülerek, bu konuda bir müsamaha istiyorum kendisinden.

Mantolama hem yakıt tasarrufu, hem de yaşamsal anlamda çok önemli. Yalnız bunun istismar edilmemesi lazım. İnsanlar mantolama yapıyorsa yapsın, evini boyuyorsa boyasın. Bizim üste para vermemiz lazım, binalar boyanıp tertemiz görünüyor diye.

Çatıları kapatma konusuna gelince, tapusuyla Sayın müdürümüze gelene bu izin verilir. Öte yandan, Boğaziçi İmar Kanunu’nda bir değişiklik yapılması konusunu Sayın Başbakanımız daha önce de bizimle konuştu. Yasa tasarısı şu anda TBMM’nin gündeminde.”



‘Taksit yapacağız’



İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında Sarıyer’in çeşitli mahallelerine tapu verilmesi için çalışma başlattıklarını kaydeden Topbaş, şöyle devam etti:

“İlçe belediyemizle birlikte Ferahevler üst parseldeki 18 uygulaması yapılmış olan yerdeki evlerin tapularını vereceğiz. Planlı hale geldiği takdirde her tarafta bu uygulamayı yapacağız. Tapu fiyatlarını güncel değer üzerinden belirleyeceğiz. Gereken taksitlendirmeleri de yapacağız. ”



Erdoğan eleştirmiş ve ‘yıkın’ demişti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2006’da yaptığı bir konuşmada, “Dünyanın en güzel boğazına eğreti, çirkin yapılar inşa etmekle, İstanbul’un kenar semtlerini işgal etmek, birbiriyle aslında yakından ilgilidir.

Ağır konuşuyorum; kaymak takımı bile kusura bakmasınlar. O gecekonduyu yapan mantık, zihniyet ne ise onların zihniyeti de aynıdır. Niye, çünkü orada da bir kat daha fazla nasıl atarım, bir çatı arası nasıl yaparım, bunun gayreti içine giriyor” demişti.

Erdoğan 2004’de yaptığı bir konuşmada da, belediye başkanlarına seslenerek, “Kaçak yapıları acımasızca yıkmalısınız” diye konuşmuştu.



Mimarlar Odası: Bu bir katliam



Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhçu, Topbaş’ın isteğinin yasalara aykırı olduğunu kaydederek, “Bu açıklama, oy avcılığıdır. Söz konusu olan binlerce kaçak yapıdır. ‘Tapusunu alan gelsin iznini alsın demek’ katliamdır. Binlerce onarımım olduğu yerde hangisi kaçak, hangisi izinli nasıl anlaşılır?” dedi.



İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Erhan Demirdüzen de, Topbaş’ın açıklamasının kaygı verici olduğunu belirterek, “Boğaz’daki yapıların basit onarımı kolaylaştırma yetkisi Topbaş’ta değil, Boğaziçi Öngörünüm Yasası’ndadır. Bu müdürlükte görevli her memur amirlerinin istediğini değil, kanunları uygulamakla mükelleftir” diye konuştu.

