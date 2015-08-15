Boğaz'da özel mülkiyetlere ait tanıtıcı anonslar yapmak yasaklandı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda yolcu ve tur gemilerinde rehberlerin özel mülkiyetlere ait tanıtıcı anonslar yapmasını yasakladı.

Zaman'dan Kamil Arlı'nın haberine göre, konuyla ilgili yazı 4 Ağustos 2015'te bakanlığa bağlı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından tur şirketlerine gönderildi. Liman Başkanı Muhammed Erdoğan imzalı yazıda özel mülkiyetlere ait taşınmazın sahipleri hakkında kurumsal veya kişisel isim ve unvanların belirtilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yazıda, “Gemilere yapılan boğaz turları ve gezilerde: sosyal/toplumsal amaçlı olmayan ve özel mülkiyete ait taşınmazlara ait bilgilerin kesinlikle anons edilmemesi, özel mülkiyete ait taşınmazın sahipleri hakkında kurumsal veya kişisel isimlerin/unvanların belirtilmemesi gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı. Rehberlerin, ilgililerin, gemi görevlilerinin ve gemi kaptanlarının yazılı olarak uyarılması istendi. Kararın, 17-25 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nlarının ki­lit is­mi Re­za Zar­ra­b'­ın eşi Eb­ru Gün­de­ş'­e he­di­ye etti­ği yalılar ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin yalısıyla ilgili tartışmaların ardından alınması dikkat çekti. ­

Zarrab'ın Kanlıca sahilindeki 1970 yı­lın­da ikin­ci de­re­ce ta­ri­hi eser ola­rak tes­cil edi­len Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı­'nda tadilata başlanmıştı. Ancak onarımın ardından tarihi yalıların bambaşka bir hal aldığı ortaya çıkmıştı. Yalılardan birine kaçak kat çıkıldığı, dış cephenin yıkılarak camla kaplandığı, ahşap korkulukların söküldüğü, Boğaziçi'ne açılan bahçelerin yıkıldığı ve iki yalının birleştirildiği, deniz araçları için özel iskele yapıldığı, kiremitli çatının değiştirildiği ve her iki yalının tüp geçit ve asansörle birleştirildiği öğrenilmişti. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Zarrab'ın Kanlıca'daki yalılarındaki kaçak katın ve aradaki asansörün yıkılarak eski haline getirilmesine karar vermişti. Zarrab da yalı ile ilgili çıkan haberlere sert tepki göstermiş, “Eski hali ile yeni halinin resimlerine bakıldığında çıplak gözle bile görülmektedir ki binanın orijinal yüksekliği kesinlikle değiştirilmedi ve aslına sadık kalınarak sadece restore edildi.” demişti. Boğaz'da yer alan bir diğer tartışmalı yalı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye ait. Yoksulluktan geldiğini söyleyen Zeybekci'nin, Sarıyer'de 11 milyon liraya (4 milyon dolar) 5 katlı yalı aldığı ortaya çıkmıştı. Zeybekci, 605 ada 80 parsel üzerinde yer alan yalıya yüzde 49,5 oranında büyük hissedarı olduğu Aktur Araç Muayene İstasyonları AŞ aracılığıyla sahip olmuştu. Zeybekçi, seçim dönemlerinde çocukluğunda giydiği yırtık donu oy malzemesi yapmıştı. 4 yaşında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Allah'a şükürler olsun bu memleketin artık sahipleri var. Bu memleketin artık yırtık donlu Nihat'ı Ekonomi Bakanı” ifadelerini kullanmıştı.