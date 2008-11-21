Boğaz'da masa tenisi



Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU), Asya ve Avrupa kıta şampiyonlarını 2009 Mayıs ayında İstanbul'da karşı karşıya getirmek için harekete geçti.



Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Başkanı İtalyan Stefano Bosi, 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul'a geliyor.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'le görüşeceği belirtilen Stefano Bosi'nin, kıtaların birleşme noktası olması nedeniyle İstanbul'un tercih ettiği belirtildi.



Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, bu organizasyon öncesinde sponsor sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Bu organizasyonun İstanbul'da düşünülmesi ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Fakat bizim federasyon olarak sponsor desteğine ihtiyacımız var" dedi.



Başkan Oktay Çimen ayrıca sözlerine şöyle devam etti: "Bu organizasyonun gerçekleşmesi halinde birçok ülke ve Çin televizyon kanalları bu olaya oldukça ilgi gösteriyor. Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) ve Asya Masa Tenisi Federasyonu (ATTU) takımları arasında, 2009 yılının Mayıs ayında yapılması planlanan karşılaşmayı kazanan 51 bin, kaybeden ise 25 bin Avro para ödülü kazanacak."









