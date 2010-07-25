Boğaz'da İtalyan Rosetti kazandı

T24 - Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Boğaziçi Rallisi'ni (Bosphorus Rally), İtalyan pilot Luca Rosetti kazandı.



İstanbul'un Anadolu yakası ve Kocaeli ili sınırları içerisinde 3 gün süren rallide ilk günden itibaren liderliğini sürdüren ST Racing takımının pilotu Rosetti, yarışı Matteo Chiarcossi ile kazandı.



Şampiyonada Castrol Ford Türkiye Takımı'nın pilotu Yağız Avcı, Bahadır Gücenmez ile ikinci olurken, ST Racing pilotu Serkan Yazıcı da Kaan Özşenler ile ralliyi 3. olarak tamamladı.

Şampiyona, Pendik'deki Green Park Oteli'nin arkasındaki bölümde kurulan servis alanındaki podyumda gerçekleştirilen seremoniyle tamamlandı. Şampiyonada genel klasmanda ilk 3'e girenlere kupalarını, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu verdi.



Diğer sınıflarda dereceye girenlere de kupa verildi. Kupa seremonisi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan yarışın birincisi Rosetti, ''Türk takımıyla yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefimiz maksimum puandı ve hedefimize ulaştık. 2008'de kazanmıştım, yolları tanıyordum. Zor bir yarış oldu. Hafta boyunca hem araçla ilgili hem de sürüşümle ilgili iyi hissettim ve sonuna kadar zorladım. Umarım gelecekte Türkiye'ye gelip bu dereceyi tekrarlayabilirim.



Şampiyonluktan bahsetmek için henüz erken. Henüz ortada toplanacak çok fazla puan var'' ifadelerini kullandı. Rallinin ikinci Yağız Avcı ise yarışın çok zor geçtiğini anlatarak, ''Elimizden geleni yaptık, 2. olmayı başardık. Geçen yılın sonucunu tekrarladık. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Türkiye şampiyonası için de çok iyi puanlar aldık. Sanıyorum Türkiye şampiyonasında liderliğe yükseldik. Bundan sonra da en iyisini yapacağız'' diye konuştu.



Boğaziçi Rallisi'nin 3'üncüsü Serkan Yazıcı ise ''Başımıza çok şey geldi, bir sürü aksiliklerle boğuştuk. Ama neticede bunlar yaptığımız hatalardan dolayı başımıza geldi. Bence Luca Rosetti çok hızlı, dünya çapında bir pilot. Onunla aynı podyumu paylaşmak çok güzel. Aynı zamanda Yağız Avcı'yı tebrik ediyorum. Bu kadar uzun bir yarışı hata yapmadan bitirmesi çok önemli. Gelecekte Türkiye'nin yıldızı olacağı kesin'' değerlendirmesinde bulundu. Rosetti ralliyi, 2.32.45.0, Avcı 2.33.45.0, Yazıcı ise 2.36.16.5'lik derecelerle tamamladı.





