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İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Boğaz Köprüsü üzerinde 60 ateşleme sistemi yer alırken, bin metre uzunluğunda ateş şelalesi oluşturuldu

30 Ekim 2012 00:58

Cumhuriyet'in 89. yıl kutlamalarının bu yılki adresi yine İstanbul Boğazı oldu.Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ses ve ışık gösterileri düzenlendi. İstanbul'un cadde ve meydanları bayraklarla süslenirken, elektrik direklerine ve üst geçitlere Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı ve Türk Bayrağı asıldı. İstanbul'da kutlamaların diğer adresleri de Bağdat Caddesi ve Beşiktaş oldu.

Gösteriler, Boğaz Köprüsü ile Kız Kulesi arasındaki alanda yapıldı. Saat 19.00'da başlayan ışık gösterisinin ardından havai fişek gösterisi saat 19.45'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından Ortaköy Meydanı'ndan başlatıldı.

Gösteride 16 ayrı noktadan 20 tonluk, toplam 48 bini aşan havai fişek atışı yapılırken, her biri 8 bin watt enerji veren 150 ''skytracer'' kullanıldı. En büyüğünün ağırlığı 10 kilogramın üzerinde olan havai fişekler, İstanbul Boğazı'nda 250 metreye kadar yükseldi.

Boğaz Köprüsü üzerinde 60 ateşleme sistemi yer alırken, bin metre uzunluğunda ateş şelalesi oluşturuldu. Organizasyonun enerjisi toplamda 20 bin kWA güç üreten 61 jeneratör ile sağlandı.

Ay-yıldızlı havai fişeklerin de yer aldığı 15 dakikalık gösterinin müziği, Fahir Atakoğlu tarafından organizasyona özel olarak bestelendi. Gösterinin koreografisi, bu besteye göre yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı İstanbul Bağdat Caddesi'nde de yapılan yürüyüşle kutlandı.

Her yıl geleneksel olarak yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılmak için Kadıköy'de toplanan binlerce kişi Bağdat Caddesi'nde buluştu. Suadiye'den başlayarak Kadıköy'e dağru yürüyüşe geçen sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla katıldı.

Beşiktaş Belediyesi ise Cumhuriyetin 89'uncu yılını fener alayıyla kutladı.

Balmumcu The Plaza Otel önünden, başlayan yürüyüşe meşalelerle katılan binlerce kişi, Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek Kenan Doğulu konserini izledi.

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İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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