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BOĞAZDA FACİANIN EŞİĞİNDE DÖNÜLEN ANLARIN EN NET GÖRÜNTÜLERİ 

  İstanbul DHA  İstanbul Boğazı'nda sabah yaşanan gemi tehlikesi yeni görüntüleri ortaya çıktı

13 Ağustos 2018 22:43

 

İstanbul DHA 
İstanbul Boğazı\'nda sabah yaşanan gemi tehlikesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalanarak yalılara doğru sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. 
Karadeniz\'den Marmara\'ya doğru ilerlerken arızalanan Malta bayraklı kargo gemisinin sürüklenme anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geminin sürüklenerek kıyıya kadar yaklaşması var. 


Görüntü Dökümü:
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- Geminin sürüklenme anları 

13.08.2018 - 19.40 Haber Kodu : 180813207

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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