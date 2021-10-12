Boğaziçi Üniversitesi protestosunda gözaltına alınan Mısra Sapan: Sivil polisler direkt yüzüme diz attı, yere düştüğümde ise tekme ve yumruklarla vurdular

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde tutuklanan 2 kişi için düzenlenen eyleme katılan Mısra Sapan, gözaltına alındığı sırada polisler tarafından darp edildiğini dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde, tutuklanan 2 kişi için basın açıklaması yapmak isteyenle polis müdahale edince arbede yaşanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Mısra Sapan'ın gözlerinin morardığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Sapan, gözaltına alınması sırasında sivil polislerin yüzüne diz attığını, yere düştüğünde ise tekme ve yumruklara maruz kaldığını öne sürdü. Sapan, ters kelepçeyle gözaltına alındığını belirtti.

“Sivil polisler direkt yüzüme diz attılar, yere düştüğümde ise tekme ve yumruklarla vurdular”

ANF Türkçe’den Zeynep Kuray’ın haberine göre, kampüse doğru yürürken önlerini kesen polisler tarafından GBT uygulamasına tabi tutulmak istendiklerini söyleyen Sapan, yaşananları şöyle anlattı:

“Çevik kuvvet ekiplerini çağırarak etrafımızı sardılar. Hiçbir gerekçe olmadan bizi bu şekilde 5 dakika ablukada beklettiler. Okula doğru gitmek için adım atmamızla birlikte bize sert bir şekilde saldırdılar. Sekiz kişiydik ve hepimizi darp ederek, işkenceyle gözaltına aldılar. Bana yönelen sivil polisler direkt yüzüme diz attılar. Yere düştüğümde ise tekme ve yumruklarla vurdular. Bu sefer özellikle yüzümüze vurdular. Araçta da bu işkence şiddetlenerek devam etti. Burnu kanayan arkadaşlarımız oldu. Bir kadın arkadaşımızın ise kafasını tutarak aracın camına vurdular. Kapandığımızda ise sırtımıza ve vücudumuza yöneldiler. Zorla ters kelepçe yaptıktan sonra da darp etmeye devam ettiler. Darp sırasında montlarımız da yırtıldı. Kontrol için götürüldüğümüz Bayrampaşa Hastanesi çıkışında da kontrol öncesi çözdükleri kelepçeleri tekrar takmalarına izin vermeyeceğimizi belirtmemiz üzerine bir daha saldırdılar.”

Götürüldükleri Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde susuz ve aç bir biçimde havasız avukat görüşme odasında saatlerce tutulduklarını belirten Sapan, avukatlarının gönderdiği suların dahi kendilerine verilmediğine dikkat çekti.